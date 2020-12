L’appello di Scarlett Johansson: “Liberate Patrick Zaki”

Il Cairo - Il ricercatore dell'università di Bologna è stato arrestato a febbraio - L'attrice hollywoodiana in un video su youtube: "Rilasciate i tre attivisti dell'Ong Eipr"

Condividi la notizia:











Il Cairo – Per la liberazione di Patrick Zaki e di altri tre attivisti appartenenti all’Ong Iniziativa Egiziana per i diritti umani, arriva anche l’appello della star di Hollywood Scarlett Johansson. Si tratta del direttore esecutivo, quello per la giustizia penale e il responsabile amministrativo dell’organizzazione Eipr.

In un video amatoriale diffuso su youtube, l’attrice chiede l’immediato “rilascio di Gasser, Karim, Mohamed e Zaki. Questi uomini hanno speso la loro vita lottando contro l’ingiustizia e ora si ritrovano dietro le sbarre”. Parlando di Zaki, la Johansson ha sottolineato che “dopo l’arresto è stato torturato”. Il giovane ricercatore egiziano, studente 27enne dell’università di Bologna, si trova in carcere dallo scorso 7 febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva. Rischia fino a 25 anni di carcere .

Devono essere liberati, ha proseguito, affinché continuino a lavorare per la difesa dei diritti civili, perché “rappresentano il coraggio”. Poi chiude con “Non siete soli”.

Scarlett Johansson on @EIPR‘s detained staffers: ‘They are the best of us’https://t.co/rXspDMMTfd#FreeEIPRstaff — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 1, 2020

Condividi la notizia:











2 dicembre, 2020