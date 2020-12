“Le compagnie telefoniche rendano gratuite le videochiamate per Natale”

Tecnologia - La ministra all'innovazione Paola Pisano: “Mi auguro risposte che diano un segno incoraggiante per la coesione della nostra comunità nazionale”

Condividi la notizia:











Roma – “Rivolgo un appello affinché agevolino l’uso dei canali digitali di comunicazione e li rendano gratuiti. In questo modo sarà più semplice essere in collegamento con le persone care”.

È l’appello lanciato dalla ministra all’innovazione Paola Pisano rivolto alle compagnie telefoniche e alle aziende tecnologiche, per consentire alle persone care di scambiarsi i saluti natalizi, almeno virtualmente, guardandosi negli occhi.

“Potersi trovare fisicamente distanti dalle persone a noi più care – ha spiegato la ministra -, familiari, amici, persone con le quali si hanno legami affettivi, non deve significare necessariamente impossibilità di comunicare e di trascorrere insieme una serata che negli anni scorsi si era abituati a trascorrere vicini” ha sottolineato la ministra”.

“Nel pieno rispetto della libera autonomia delle imprese – ha aggiunto Paola Pisano -, mi auguro risposte che contribuiscano a dare un segno incoraggiante per la coesione della nostra comunità nazionale e per la massima serenità possibile di una festività particolarmente importante per tradizione per noi italiani e per le persone che vivono nel nostro paese”.

Condividi la notizia:











13 dicembre, 2020