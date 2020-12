Legna da ardere, al via la vendita

Tarquinia - Dal 10 dicembre - Proveniente dai boschi dell'Università Agraria

Condividi la notizia:











Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Dal 10 dicembre sarà possibile acquistare la legna da ardere proveniente dai boschi dell’Università Agraria di Tarquinia.

Riprende così una delle attività storiche dell’ente di Via Garibaldi rivolta a tutta la cittadinanza – lo comunica il consigliere delegato Gianluca Pascucci – la vendita all’utenza della legna da ardere è avviata ed il prezzo stabilito è pari ad 8,20 euro al quintale iva inclusa.

La legna potrà essere ritirata previa esibizione della fattura d’acquisto al personale preposto presso l’imposto del Centro Aziendale della Roccaccia.

La legna proveniente dalla sezione boschiva Marzoli della Roccaccia sarà disponibile nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8 alle ore 13 ed in quantitativi sino ad un massimo di 15 quintali per famiglia in pezzatura da un metro.

Il servizio non è stato snaturato ed è sostanzialmente lo stesso da anni – spiega Pascucci – il prezzo di vendita deliberato dall’esecutivo è ritenuto congruo con le spese sostenute dall’Agraria per l’espletamento del servizio, gli interessati devono effettuare il pagamento presso la banca di credito cooperativo di Roma agenzia di Tarquinia ed il rilascio della fattura sarà curato dall’ufficio relazioni con il pubblico dell’ente.

Università agraria di Tarquinia

Condividi la notizia:











10 dicembre, 2020