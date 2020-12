Londra - Il team della Mercedes: "È in isolamento e ha sintomi lievi" - Non correrà in Bahrain

Londra – Lewis Hamilton positivo al Covid-19.

Il pilota “ha sintomi lievi e per il resto è in gran forma e sta bene”, come si legge nel comunicato della Mercedes, ed è già in isolamento come prevede il protocollo. Nel weekend non potrà correre nella seconda gara prevista sul circuito del Bahrain.

Secondo quanto si apprende Hamilton avrebbe iniziato ad accusare i primi sintomi lunedì mattina dopo la gara vinta sul circuito di Sakhir. Si sarebbe cos sottoposto a due tamponi: entrambi hanno dato esito positivo.

