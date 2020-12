Litigano per i carrelli della spesa, 25enne arrestato per tentato omicidio

Anzio - Quando la polizia è arrivata sul posto ha trovato un uomo riverso a terra in una pozza di sangue con una profonda ferita al collo

Condividi la notizia:











Anzio – Litigano per la sistemazione dei carrelli della spesa e per poco non finisce in tragedia.

Nel pomeriggio di ieri la polizia è dovuta intervenire nel parcheggio di un discount alimentari di Anzio a seguito della segnalazione di una lite violenta. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo riverso a terra in una pozza di sangue con una profonda ferita al collo.

A pochi metri di distanza dall’uomo a terra c’era un altro soggetto che cercava di allontanarsi in fretta. Subito i poliziotti, insieme al personale del 118, hanno soccorso il ferito, poi hanno raggiunto l’uomo che stava scappando, un cittadino nigeriano di 25 anni.

Quando è stato fermato, il 25enne aveva ancora tra le mani la bottiglia di vetro rotta e sporca di sangue che aveva usato per aggredire la vittima. Le indagini successive condotte dalla polizia hanno appurato che il motivo della lite era legato alla sistemazione dei carrelli della spesa.

Il 25enne è stato arrestato per tentato omicidio, mentre la vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le ferite riportare al collo, al volto e al torace. Dovrebbe rimettersi in 15 giorni.

Condividi la notizia:











1 dicembre, 2020