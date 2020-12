L’Onu chiede 29 miliardi di euro per aiuti umanitari

New York - L'obiettivo è di supportare circa 160 milioni di persone già in difficoltà colpite dalla fame, dai conflitti, dalle conseguenze del cambiamento climatico e dalla pandemia

New York – Nella giornata di oggi, l’Onu ha lanciato un appello umanitario per chiedere un sostegno economico di 29 miliardi di euro per il 2021, riservato ai più bisognosi.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto un impatto drammatico sulle persone già in difficoltà. Il tasso di povertà è infatti aumentato del 40% in un anno pari a 235 milioni di persone in stato di bisogno.

I fondi richiesti dalle Nazioni unite e dai loro partner mirano ad aiutare circa 160 milioni di persone in 56 paesi, tra le più vulnerabili che affrontano la fame, i conflitti, gli sfollamenti e le conseguenze del cambiamento climatico e della pandemia.

“Un numero record di 235 milioni di persone avranno bisogno di assistenza umanitaria e protezione il prossimo anno, in aumento di quasi il 40 per cento rispetto al 2020. Una cifra che è quasi interamente dovuto al Covid-19”, ha dichiarato Mark Lowcock, responsabile per gli affari umanitari dell’Onu.

“Il quadro che stiamo presentando è la prospettiva più cupa e oscura sui bisogni umanitari nel periodo a venire che abbiamo mai stabilito. Questo è un riflesso del fatto che la pandemia Covid ha provocato una carneficina in tutti i paesi più fragili e vulnerabili del pianeta”, ha concluso.

1 dicembre, 2020