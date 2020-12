Lucio Corbucci (Uil Fpl): “Siamo arrivati in ritardo perché le indicazioni non sono state chiare”

Viterbo - Ieri la manifestazione per il rinnovo del contratto della Pa, ma all'inizio in piazza c'era solo la Cgil - Il segretario generale Lamberto Mecorio: "Perà non mi ha mai contattato per dirmi del presidio davanti alla prefettura"

di Daniele Camilli

Viterbo – Alla fine in piazza, ieri mattina davanti alla prefettura a Viterbo, è arrivata anche la Uil Fpl. “Sembra che a livello nazionale o regionale – ha detto il segretario organizzativo della Fpl, con la responsabilità per gli enti locali, Lucio Corbucci – siano arrivate delle indicazioni non chiare, non precise”. Poco prima si era presentata anche la Cisl Fp. All’inizio, quando la manifestazione per il rinnovo del contratto dei lavoratori della pubblica amministrazione è iniziata, in piazza del comune c’era solo la Fp Cgil che, rispetto all’assenza delle altre organizzazioni sindacali, ha parlato, per bocca del segretario Luciano Perà, di “fatto grave”. “Il segretario della Fp Cgil Perà non mi ha mai contattato per dirmi che ieri mattina ci sarebbe stato il presidio delle organizzazioni sindacali davanti al palazzo del governo”, ha dichiarato invece il segretario generale della Uil Fpl di Viterbo, Lamberto Mecorio, che nel frattempo stava a Roma sotto il palazzo del ministero della funzione pubblica per chiedere, assieme agli altri sindacati e a una delegazione Uil Fpl della Tuscia, proprio il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione.

Viterbo – Il segretario organizzativo della Uil Fpl Lucio Corbucci

Segretario Corbucci, perché ieri mattina la Uil Fpl è arrivata in piazza più tardi rispetto all’inizio del presidio sotto la prefettura convocato da tutti e tre i sindacati?

“In realtà ci siamo confrontati con gli altri sindacati e sembra che a livello nazionale o regionale siano arrivate delle indicazioni non chiare, non precise. Poi, alla fine, ieri mattina abbiamo fatto una riunione lampo e siamo arrivati alla convinzione che era opportuno e necessario essere in piazza. Perché condividiamo in pieno tutte quante le rivendicazioni”.

Quindi la scelta di stare in piazza assieme alle altre organizzazioni sindacali è stata presa solo ieri mattina a manifestazione iniziata…

“Diciamo di sì. La scelta è stata poi condivisa con la nostra organizzazione sia a livello regionale che nazionale che hanno poi stabilito che dovevamo presenziare comunque”.

Viterbo – I sindacalisti della Uil Fpl e della Fp Cgil

Quanto è importante il rinnovo del contratto dei lavoratori della pubblica amministrazione?

“E’ fondamentale. Al di là dell’aspetto economico, che incide in maniera marginale sulle rivendicazioni che a livello sindacale stiamo portando avanti, la cosa più importante è l’aspetto organizzativo e funzionale delle strutture pubbliche. Le piante organiche sono state infatti depauperate da tempo, falcidiando le potenzialità lavorative di ogni singola struttura. Per cui sul piatto ci sono delle rivendicazioni fondamentali per quanto riguarda il futuro delle efficienza e dell’efficacia della pubblica amministrazione”.

Viterbo – Il segretario generale della Uil Fpl Lamberto Mecorio

Le persone, soprattutto in questo periodo di emergenza Covid, considerano spesso i dipendenti della pubblica amministrazione come dei lavoratori privilegiati con contratti di lavoro sicuri, uno stipendio certo e garanzie che altre categorie non hanno. E’ così?

“E’ un luogo comune che si trascina da decenni. La criminalizzazione del pubblico impiego viene da lontano. Ed è una visione della pubblica amministrazione che va assolutamente rigettata. La pubblica amministrazione è essenziale per il funzionamento dello stato. Se non ci fosse la pubblica amministrazione, anche chi si lamenta non avrebbe certe prestazioni di servizio. Ad esempio, se negli ospedali non c’è una struttura pubblica che funziona, cambia tutto e tutto cambia in peggio. La pubblica amministrazione è la spina dorsale dello stato e del paese”.

Daniele Camilli

10 dicembre, 2020