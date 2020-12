Luisa Ciambella (Pd): “La mia battaglia su Talete era tutt’altro che strumentale”

Viterbo - La consigliera comunale: "Dobbiamo mettere in campo tutte le soluzioni per garantire ai cittadini un bene pubblico"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ho letto dei rilievi della procura regionale della Corte dei conti e trovo riscontro delle mie costanti osservazioni sui mancati controlli sulla grave situazione in cui versa la società e in particolar modo mi ha colpito il termine “mala gestio”.

Evidentemente la mia battaglia fatta in solitudine con la derisione dei più e il tentativo di mettermi a tacere era tutt’altro che inattendibile e strumentale. Ora inizio a vedere molte conversioni sulla via di Damasco e attenzione da parte di alcuni che fino a ieri mi attaccavano e mi offendevano in consiglio comunale.

Ciò che importa oggi però non è ricostruire la faccia di chi l’ha già persa ma mettere in campo tutte le soluzioni per garantire ai cittadini un bene pubblico salubre, a prezzo equo, con una gestione efficiente ed efficace. E’ ora di smetterla di pensare che una gestione sana e pubblica sia impossibile da realizzare senza licenziare i lavoratori e garantendo i fornitori. Questo é possibile solo con una gestione trasparente e senza interferenze. Basta scaricare sui cittadini scelte ed errori che non hanno commesso e che non meritano!

Luisa Ciambella (Pd)

Consigliera comunale Viterbo

19 dicembre, 2020