Luminarie natalizie, nessuna ditta risponde all’invito dell’amministrazione

Viterbo - 79mila euro per noleggio luci - Al secondo sollecito ne risponde una: Natale salvo

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Luminarie natalizie nel centro storico di Viterbo e frazioni, nessuna ditta risponde all’avviso del comune. Alla scadenza dei termini, il 20 novembre, zero le offerte ricevute e a palazzo dei Priori sono dovuti correre ai ripari.

Erano ricorsi al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni per trovare chi avrebbe dovuto fornire luci e addobbi, non esistendo un elenco di operatori.

Sette le richieste a presentare offerte all’amministrazione comunale inviate, ma in dieci giorni nessun feedback.

Per questo, gli uffici in tre giorni, dal 20 al 23 novembre, hanno contattato sempre le sette imprese, invitandole a proporre un preventivo.

Alla fine, solo una ha risposto e il Natale a Viterbo è salvo. Ad aggiudicarsi l’intervento un’impresa di Marsciano, in provincia di Perugia.

Progettazione, realizzazione, noleggio e installazione, oltre ad assistenza tecnica e smontaggio di luminarie e addobbi natalizi. L’importo previsto è di 65mila euro più Iva, per un totale di 79.300 euro.

“L’offerta presentata – riporta una determina – è risultata congrua in relazione alla fornitura del servizio richiesto e alle attività da realizzarsi, pertanto si è proceduto alla trattativa diretta tramite MePa il 25 novembre”.

E siccome Natale è alle porte, è stata disposta l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, in attesa di accertare i requisiti generali per la partecipazione. Non resta che accendere.

Condividi la notizia:











10 dicembre, 2020