Mai così pochi casi da oltre sessanta giorni – Tra i 21 nuovi positi due bimbi di 9 mesi e 12 anni

Coronavirus - Nella Tuscia 131 ricoverati: +8 in 24 ore - Ventuno guariti nella casa di riposo di Farnese - Cinque morti nell'Alto Lazio, tra cui il viterbese Sario Ricci

Viterbo – Erano sessantatré giorni che la Tuscia non registrava meno di 25 casi di Coronavirus in un solo giorno. Ieri, giovedì 10 novembre, è successo: la Asl ha comunicato 21 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Sette i contagiati a Viterbo, quattro a Bassano Romano, due a Tarquinia e a Valentano, uno a Bomarzo, Civita Castellana, Montefiascone, Orte, Vetralla e Vitorchiano. Tre di loro sono stati ricoverati nel reparto di medicina Covid dell’ospedale di Belcolle, mentre due sono minorenni: un bambino di nove mesi e un ragazzino di 12 anni.

Sempre più dolorosa, invece, la conta delle vittime. Sale a 184, dopo il decesso di tre cittadini di Viterbo: due 90enni e il 58enne Sario Ricci. Tante anche le persone che hanno bisogno di un’assistenza ospedaliera: sono 131 (+8). Sette i pazienti in terapia intensiva, 32 nel reparto di malattie infettive, 79 in quello della medicina Covid a Belcolle e tredici in quello della medicina riabilitativa Covid di Montefiascone.

Il totale dei guariti raggiunge quota 5mila 893. Tra i 109 di ieri si sottolineano i dieci di Tarquinia, i sedici di Viterbo e i ventuno di Farnese. Per quest’ultimo comune la Asl ha ufficializzato quanto già annunciato dal sindaco Giuseppe Ciucci il 28 novembre: l’estinzione del focolaio nella casa di riposo San Francesco che aveva interessato ospiti, operatori e le suore Mercedarie che gestiscono la struttura.

Finora nella Tuscia sono stati registrati 7mila 585 casi, mentre gli attualmente positivi sono tornati sotto quota 1600: sono 1509.

Nelle ultime 24 ore cinque vittime anche nel resto dell’Alto Lazio: a Nazzano è morto un 90enne mentre a Rieti, dove era ricoverata in terapia intensiva, è deceduta una 94enne.

La Asl Roma 4 ha comunicato per l’hinterland di Civitavecchia pure 64 nuovi positivi e 82 guariti: i contagi in corso sono 1475. L’azienda sanitaria di Rieti, invece, ha registrato 37 casi e 63 negativizzazioni: le infezioni ancora in atto sono 1066.

Nelle ultime 24 ore le tre Asl dell’Alto Lazio hanno riscontrato, insieme, 122 nuovi casi, 254 guarigioni e cinque morti. Gli attualmente positivi sono 4mila 50.

Promemoria: Zone gialle, arancioni e rosse: cosa è permesso e cosa è vietato

Documento: Scarica l’autocertificazione per gli spostamenti

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 7585 (2187 a Viterbo; 5398 in provincia)

Attualmente positivi: 1509

Guariti: 5893

Morti: 183 + 1

Ricoverati: 131 (7 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 11916

Comuni con positivi

Viterbo: 2187 casi (50 morti e 1832 guariti)

Civita Castellana: 496 casi (8 morti e 370 guariti)

Montefiascone: 412 casi (24 morti e 263 guariti)

Vetralla: 286 casi (2 morti e 216 guariti)

Tarquinia: 272 casi (4 morti e 216 guariti)

Nepi: 241 casi (3 morti e 183 guariti)

Vitorchiano: 193 casi (1 morto e 130 guariti)

Capranica: 181 casi (2 morti e 161 guariti)

Fabrica di Roma: 178 casi (1 morto e 116 guariti)

Orte: 172 casi (3 morti e 153 guariti)

Tuscania: 172 casi (7 morti e 148 guariti)

Ronciglione: 152 casi (2 morti e 121 guariti)

Soriano nel Cimino: 125 casi (5 morti e 83 guariti)

Acquapendente: 121 casi (7 morti e 103 guariti)

Grotte di Castro: 110 casi (3 morti e 99 guariti)

Castel Sant’Elia: 108 casi (2 morti e 73 guariti)

Bagnoregio: 101 casi (3 morti e 58 guariti)

Marta: 98 casi (79 guariti)

Bassano Romano: 94 casi (2 morti e 60 guariti)

Valentano: 93 casi (4 morti e 69 guariti)

Monterosi: 88 casi (1 morto e 71 guariti)

Sutri: 85 casi (1 morto e 63 guariti)

Canepina: 81 casi (63 guariti)

Vignanello: 77 casi (1 morto e 61 guariti)

Corchiano: 75 casi (1 morto e 59 guariti)

Celleno: 74 casi (9 morti e 61 guariti)

Capodimonte: 68 casi (59 guariti)

Montalto di Castro: 68 casi (1 morto e 54 guariti)

Canino: 66 casi (56 guariti)

Farnese: 66 casi (3 morti e 53 guariti)

Caprarola: 65 casi (3 morti e 45 guariti)

Piansano: 60 casi (1 morto e 52 guariti)

Ischia di Castro: 58 casi (45 guariti)

Oriolo Romano: 57 casi (1 morto e 53 guariti)

Bomarzo: 56 casi (4 morti e 39 guariti)

Vasanello: 51 casi (1 morto e 38 guariti)

Bolsena: 49 casi (5 morti e 36 guariti)

Monte Romano: 46 casi (36 guariti)

Vallerano: 45 casi (37 guariti)

Faleria: 44 casi (25 guariti)

Blera: 41 casi (3 morti e 27 guariti)

Gradoli: 41 casi (3 morti e 21 guariti)

Castiglione in Teverina: 38 casi (37 guariti)

Gallese: 38 casi (14 guariti)

Carbognano: 36 casi (30 guarito)

Villa San Giovanni: 36 casi (2 morti e 23 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 32 casi (1 morto e 24 guariti)

Calcata: 28 casi (27 guariti)

Vejano: 28 casi (1 morto e 16 guariti)

Onano: 26 casi (3 morti e 7 guariti)

Bassano in Teverina: 22 casi (15 guariti)

Cellere: 22 casi (19 guariti)

Barbarano Romano: 20 casi (12 guariti)

Latera: 20 casi (1 morto e 9 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 15 guariti)

Graffignano: 17 casi (1 morto e 13 guariti)

Civitella d’Agliano: 13 casi (1 morto e 10 guariti)

Proceno: 8 casi (7 guariti)

Tessennano: 6 casi (5 guariti)



Comuni Covid-free

Arlena di Castro: 19 casi (1 morto e 18 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

11 dicembre, 2020