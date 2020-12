Manca la segnaletica verticale, ubriaco al volante si salva dalla revoca della patente

Tribunale - Proveniente da destra da una strada sterrata, si è schiantato contro una vettura sulla circonvallazione la cui conducente è rimasta ferita

Ronciglione – (sil.co.) – Imbocca sulla circonvallazione di Ronciglione da una strada laterale sterrata con in corpo sei volte l’alcol consentito e si schianta contro una vettura che viaggia sull’arteria principale la cui conducente rimane ferita. Si salva dalla revoca della patente perché mancava la segnaletica verticale all’incrocio e lui proveniva da destra.

Aveva un tasso alcolemico prossimo a 3 grammi/litro, come ha spiegato uno degli agenti della Polstrada di Monterosi intervenuti sul luogo del sinistro, sottoponendo il conducente prima al precursore e poi all’etilometro. Il poliziotto non ha però individuato nell’imputato il responsabile dell’incidente: “Veniva da destra e sul posto mancava la segnaletica verticale”.

Era il 27 febbraio 2017 e ieri l’automobilista è stato condannato per guida in stato di ebbrezza a sei mesi di reclusione e 1500 euro di multa. Pena sospesa, ma il giudice Gaetano Mautone ha disposto anche la sospensione per un anno della patente e la confisca della Peugeot 206 risultata intestata all’imputato.

Ha rischiato grosso. L’accusa aveva chiesto otto mesi e la revoca della patente, che gli era stata già sospesa per 5 mesi nell’immediatezza. Il difensore Walter Pella ha fatto però notare come dovesse venire meno l’aggravante di avere provocato un incidente con lesioni per l’altro conducente in quanto il suo assistito proveniva da destra e all’incrocio non era all’epoca presente la segnaletica verticale.

12 dicembre, 2020