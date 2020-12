“Manutenzione stradale, arriva l’inverno e i problemi sono all’ordine del giorno”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Gianni Morandini

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il tema è sempre quello: manutenzione stradale.

E’ arrivato l’inverno e i problemi sono all’ordine del giorno in un’amministrazione comunale miope, silenziosa, che non batte ciglio al problema che permane da oltre due anni: la sistemazione della viabilità.

Strade interrotte, piene di buche come groviera, due giorni di pioggia che mandano in tilt una città di circa 60mila abitanti! Eppure nella città delle rotatorie che servono per alleggerire il traffico nulla e cambiato. Si arriva a Natale ed è sempre il solito problema.

Per citare alcune situazioni: sottopasso della tangenziale bloccato in direzione nord da oltre due mesi senza esito, superstrada Viterbo sud direzione Orte per crepe al manto stradale, transenne sparse qua e là per la città a segnalare pericolo che intralciano la corretta circolazione stradale in attesa di manutenzione.

Bisognerà aspettare quanto tempo? Vorrei invitare gli amministratori a girare per la città e soprattutto nei quartieri periferici lasciati nel degrado e mal curati.

Gianni Morandini

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











10 dicembre, 2020