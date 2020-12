Mario Curzi confermato presidente dell’Ordine degli infermieri

Viterbo - La nomina dopo la prima riunione del nuovo consiglio direttivo - Filippo Gianfermo alla guida della commissione d'albo

Viterbo – (a.c.) – È ancora Mario Curzi il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche per la provincia di Viterbo. Il sorianese è stato confermato in carica lunedì scorso, dopo la prima riunione del nuovo consiglio direttivo insediato con le elezioni tenutesi a fine novembre.

Curzi sarà affiancato dal vice Daniele Callistroni, la segretaria Anna Fulgheri e dal tesoriere Samuele Ceccarelli. Gli altri componenti del consiglio direttivo neo-eletto sono Alessio Burla, Giancarlo De Giovanni, Valerio Palombi, Maria Rita Lattanzi, Elisa Casuscelli, Alessandra Bartoccini, Camillo Gullotto, Alessandro Menghini, Patrizia Abate, Giuseppe Corsi e Andrea Formica.

Nominati anche i componenti della commissione d’albo e del collegio dei revisori dei conti.

Alla guida della commissione va Filippo Gianfermo, con Luigi Trevi vicepresidente e Gabriella Corradini segretaria. Gli altri membri sono Paolo Macaluso, Maria Rita Moretti, Emanuele Paravani e Simona Fabbri.

Daniele Quatrini e Alessandro Formica, col supplente Vittorio Fedele, sono i revisori dei conti.

“Quest’anno giunto ormai al termine ha messo a dura prova i nostri colleghi che abbiamo la fortuna e il privilegio di rappresentare – dichiara Curzi -. Un anno inatteso, lungo e difficile, nel quale siamo stati chiamati in prima persona a fronteggiare un’emergenza sanitaria come mai era stata affrontata prima d’ora. L’ordine si è da subito schierato al fianco dei propri fratelli professionisti, tutti impegnati in prima linea a dare cure e assistenza ai malati che, purtroppo, sono stati colpiti da quest’ondata nefasta. Fin da subito, anche grazie a sostenitori e donatori, ci siamo attivati e spesi per supportare i colleghi impegnati nell’emergenza, acquistando e fornendo loro i dispositivi di protezione individuale, soprattutto quando questi erano più difficili da trovare”.

“L’impegno che abbiamo preso – conclude il presidente – è quello di cercare di valorizzare sempre più la figura dell’infermiere e di batterci affinché ne venga riconosciuta maggiormente l’importanza e la centralità all’interno del sistema sanitario nazionale. Con l’occasione, trovandoci in prossimità delle feste di Natale, cogliamo l’occasione per porgere a tutti i nostri più sentiti auguri”.

13 dicembre, 2020