“Matrimoni, la basilica di Sant’Elia gratis anche per i nativi di Castel Sant’Elia”

Cronaca - Il vicesindaco Ezio Darida annuncia l'importante novità

Castel Sant’Elia – Riceviamo e pubblichiamo – Consiglio comunale a Castel Sant’Elia del 30 novembre. Grosse novità per la basilica di Sant’Elia.

Il vicesindaco Ezio Darida ha presentato in consiglio comunale il 30 novembre una proposta per la gestione della Basilica passata all’unanimità.

“La basilica per i matrimoni sarà gratis anche per i nativi a Castel Sant’Elia e non solo per i residenti – dichiara –. Chi è nato e cresciuto qui deve usufruirne gratuitamente per il suo matrimonio, la basilica è un bene prezioso per tutti noi castellesi“.

Nello stesso consiglio è stato approvato anche il regolamento sulla basilica affinché si possa tutelare al massimo il bene storico.

Comune di Castel Sant’Elia

2 dicembre, 2020