Maxievasione da 3,9 milioni di euro, indagato l’imprenditore Alberto Forchielli

Milano - Sotto inchiesta altre tre persone per due società con sede a Lussemburgo

Condividi la notizia:











Milano – La procura di Milano indaga su Alberto Forchielli, contestandogli una presunta evasione fiscale da 3,9 milioni di euro.

L’imprenditore e noto volto televisivo, esperto di economia cinese, è sotto inchiesta per due società lussemburghesi, di cui, secondo l’accusa, sarebbe amministratore di fatto. Il nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza ha notificato l’avviso di conclusione indagini a Forchielli e ad altre tre persone, presunte responsabili delle stesse società.

L’avviso di conclusione delle indagini, coordinate dal pm Stefano Civardi, è arrivato ai quattro indagati accusati di omessa dichiarazione dei redditi e vede al centro due società del gruppo finanziario Mandarin che si occupa di fondi di investimento e, in particolare, la “Mandarin capital management sa” e la “Mandarin capital management II sa”, di cui Forchielli risulterebbe membro del consiglio di amministrazione e amministratore di fatto.

Stando alle indagini, le due società basate in Lussemburgo, in base alla disciplina fiscale, avrebbero dovuto avere, invece, la residenza in Italia e sempre qui pagare le tasse sui profitti prodotti. Sarebbe stata realizzata, invece, un’ipotesi di “esterovestizione” societaria con circa 1,8 milioni di imposte evase da parte di una società e con circa 2,1 milioni di evasione nel caso dell’altra società.

Dopo le verifiche da parte delle fiamme gialle, tra l’altro, è stato aperto anche un procedimento tributario in sede amministrativa e, da quanto si è saputo, sarebbe anche stato raggiunto un accordo con l’agenzia delle entrate per il versamento delle imposte dovute.

Condividi la notizia:











10 dicembre, 2020