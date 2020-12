“Messa di Natale: sostituire le cerimonie con iniziative online, in televisione o in radio”

Coronavirus - La bozza della Commissione europea sulle linee guida anti-Covid: "Evitare gli assembramenti"

Bruxelles – C’è attesa per le linee guida della Commissione europea sulle misure anti-Covid per le feste di Natale. Il documento dovrebbe essere pubblicato mercoledì. E intanto le indiscrezioni trapelano da una bozza.

Alla base del testo una indicazione fondamentale: “Bisogna evitare gli assembramenti per le messe di Natale”.

In particolare, si chiede di “considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in televisione o in radio”.

Nella bozza si insisterebbe sul distanziamento sociale e sull’uso delle mascherine protettive.

La Commissione europea consiglierebbe inoltre di mantenere il coprifuoco, anche per l’ultimo dell’anno, ricordando come i principi cardine da seguire siano “prudenza” e “cautela”.

