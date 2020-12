Mezzo pesante contro guardrail, chiuso un tratto della Pontina

Roma - La circolazione in direzione sud è deviata lungo un’adiacente strada complanare

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Sulla strada statale 148 ‘Pontina’ è attualmente chiuso al transito, in direzione sud, un tratto della carreggiata in corrispondenza del km 14,400, nel territorio comunale di Roma, a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante.

Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del proprio mezzo pesante, andando a impattare contro il guardrail. Si registrano danni al patrimonio stradale.

Attualmente la circolazione in coda in direzione sud è deviata lungo un’adiacente viabilità complanare.

Sul posto è intervenuto personale di Anas, del 118 e delle forze dell’ordine.

Al termine delle operazioni di recupero del mezzo incidentato, oltre che di pulizia del piano viabile verrà ripristinata la regolare circolazione.

Anas

Condividi la notizia:











9 dicembre, 2020