“Mi ricandiderei sindaco a Milano, ma con un partito nuovo”

Politica - L'attore Massimo Boldi: “Lo farei misto, perché destra e sinistra non esistono più”

Milano – “Lo farei ancora, mi ricandiderei sindaco a Milano”.

L’attore Massimo Boldi, ospite al programma radiofonico “Un giorno da pecora” in onda su Rai radio1, ha annunciato che avrebbe intenzione di provare a ricandidarsi nuovamente come sindaco della città di Milano. Già 5 anni fa l’attore aveva lanciato l’idea della sua candidatura a sindaco della città meneghina.

“Qualche tempo fa – ha spiegato Massimo Boldi – ho fatto uno spot simpatico per la Lombardia, per Attilio Fontana, che è un mio carissimo amico – aggiunge Boldi – E poi è milanista come me…”

“Bisognerebbe fare un partito nuovo – conclude Massimo Boldi -. Se lo ha fatto Grillo lo posso fare anche io. Lo farei misto, perché destra e sinistra non esistono più”.

15 dicembre, 2020