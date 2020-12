Milioni di americani in viaggio per il giorno del ringraziamento, gli Usa temono un aumento dei contagi

Washington - L'epidemiologo Anthony Fauci: "Quasi certamente ci sarà un incremento, potremmo aspettarci un’ondata dopo un’altra in due o tre settimane"

Washington – Con oltre 13 milioni di casi e più di 264mila vittime, gli Stati Uniti sono il primo paese al mondo per contagi da Coronavirus.

La pandemia negli Stati Uniti ha avuto un impatto molto forte non solo dal punto di vista sanitario, i cui esiti sono sotto gli occhi di tutti, ma anche dal punto di vista sociale. Il Coronavirus è diventato in America un argomento di scontro politico più di quanto sia successo in altri paesi. Le campagne elettorali di Donald Trump e Joe Biden per le ultime elezioni sono state infatti dominate dalla questione Covid, tra il primo che cercava di lodare il modo in cui aveva gestito l’emergenza e il secondo, invece, che lo criticava aspramente per “non aver fatto nulla”. “Chi è responsabile di così tanti morti non dovrebbe essere presidente degli Stati Uniti”, aveva detto Joe Biden all’avversario durante un dibattito televisivo.

I dati Covid-19 negli Stati Uniti diffusi dall’Organizzazione mondiale della sanità

Nonostante negli ultimi 7 giorni i contagi negli Stati Uniti siano diminuiti del 5,9 per cento, l’epidemiologo Anthony Fauci ha espresso preoccupazioni circa un possibile aumento esponenziale dei casi in occasione delle feste. Già per il giorno del ringraziamento, il 26 novembre, milioni di americani si sono messi in viaggio. “Quasi certamente ci sarà un incremento per la gente che si è messa in viaggio – ha detto Fauci alla Cnn -. Potremmo aspettarci un’ondata dopo un’altra in due o tre settimane. Non vogliamo spaventare la gente, ma questa è la realtà”.

Tra gli stati americani più colpiti c’è il Texas, con oltre 1milione 200mila casi totali e oltre 21mila vittime. Preoccupa anche la situazione in California, dove i ricoveri sono cresciuti dell’89 per cento negli ultimi 14 giorni. “Se questo trend continua, dovremo prendere azioni molto più drammatiche e probabilmente più drastiche”, ha detto il governatore californiano Gavin Newsom.

Nel frattempo continuano le scosse di assestamento provocate dal Covid. Diversi media americani hanno infatti riportato la notizia delle dimissioni di Scott Atlas, il consigliere speciale di Donald Trump per il Covid-19. Convinto sostenitore dell’immunità di gregge, Atlas aveva più volte criticato l’uso della mascherina e il distanziamento sociale.

Da parte sua, invece, il presidente eletto Joe Biden ha cominciato a lavorare a un maxi piano di aiuti economici per supportare da gennaio, quando si insedierà alla Casa bianca, l’economia e i cittadini americani duramente colpiti dalla pandemia e per portare avanti i punti centrali del suo programma politico: il contenimento della pandemia e la lotta alle disuguaglianze razziali.

2 dicembre, 2020