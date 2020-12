Morte dell’ispettore Raciti, dopo otto anni esce dal carcere Antonino Speziale

Messina - L'ultrà del Catania: "La mia condanna è stata un'ingiustizia"

Condividi la notizia:











Messina – Antonino Speziale è uscito dal carcere di Messina. Dopo otto anni di reclusione torna in libertà l’ultrà del Catania, condannato per l’omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo della polizia di stato Filippo Raciti, rimasto ferito mortalmente durante scontri allo stadio Massimino il 2 febbraio del 2007, mentre si giocava il derby con il Palermo.

Dopo oltre otto anni di reclusione Speziale è uscito dal carcere e ad attenderlo, fuori dal penitenziario, alcuni famigliari e amici. Tra cui alcuni ultrà del Catania che hanno esposto uno striscione: “Speciale abuso senza precedente, da oggi libero da sempre innocente”.

“Intanto voglio vedere la mia famiglia – ha detto il ragazzo ai cronisti presenti – Poi vi racconterò tutto quello che ho passato. La mia condanna è stata un’ingiustizia e chi ha sbagliato pagherà con la giustizia”.

A finire in carcere assieme a Speziale, anche Daniele Natale Micale, 32 anni, condannato a 11 anni. Secondo la ricostruzione dell’accusa il 2 febbraio del 2007 diversi tifosi del Catania tentarono di “sfondare” il cordone di protezione delle forze dell’ordine che cercava di impedire il contatto con dei supporter del Palermo. In quel contesto Speziale e Micale avrebbero lanciato contro la polizia un sottolavello in lamierino centrando Raciti procurandogli una lesione mortale al fegato. L’ispettore di polizia mori’ dopo il ricovero nell’ospedale Garibaldi di Catania.

Condividi la notizia:











15 dicembre, 2020