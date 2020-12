È morto lo scrittore britannico John Le Carrè

Londra - Celebre per i suoi romanzi di spionaggio – Aveva 89 anni

Londra – È morto John Le Carrè, autore britannico celebre per i suoi romanzi di spionaggio.

“Ècon grande tristezza che devo annunciare che David Cornwell, noto al mondo come John Le Carrè – ha spiegato il suo agente Jonny Geller -, è morto sabato 12 dicembre 2020 ,dopo una breve malattia (non legata al Covid-19), in Cornovaglia”.

“Aveva 89 anni – ha aggiunto il suo agente -. I nostri pensieri vanno ai suoi quattro figli, alle loro famiglie e alla sua cara moglie Jane”.

Tra le sue opere più celebri, “La spia che venne dal freddo”, “La talpa” e “Il sarto di Panama”.

