Il Mose non entra in azione e il centro storico di Venezia si allaga

Cronaca - Le barriere si alzano quando c'è una previsione di 130 centimetri di acqua, mentre questa mattina se ne attendevano 125 - Quando la situazione è peggiorata era troppo tardi per mettere in funzione il sistema

Venezia – Torna l’acqua alta a Venezia. Nella giornata di oggi le barriere del Mose non sono state alzate e piazza San Marco e il centro storico si sono allagati.

Dalle iniziali previsioni del Centro maree del comune di Venezia, nella città era atteso in mattinata un livello massimo di 125 centimetri di acqua alta. Il Mose non si è sollevato perché le barriere entrano in azione solo quando c’è una previsione di 130 centimetri di acqua. Solitamente l’allerta viene data 48 prima in modo da dare il tempo necessario per emettere le ordinanze per la navigazione e convocare le squadre operative.

Poi le previsioni hanno cominciato a peggiorare nella mattinata, ma ormai era troppo tardi per azionare il sistema delle barriere del Mose.

“Il Centro previsioni e segnalazioni maree, nell’aggiornamento di previsione delle ore 15, comunica che il picco massimo di marea previsto per le ore 16.40 è d 145 cm a causa del rinforzo anomalo del vento di bora – si legge sul sito del comune di Venezia -. Si invita a seguire gli aggiornamenti. Per la città di Chioggia si prevedono circa 10cm in più. Il sistema Mose non è attivo”.

