Nasce la “Piattaforma per un rilancio del territorio”

Viterbo - Il programma verrà firmato lunedì 14 dicembre alle 11 nella sala consiliare della provincia di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lunedì 14 dicembre alle 11, nella sala consiliare della provincia di Viterbo, verrà firmata dai rappresentanti di: provincia di Viterbo, comune di Viterbo, Cgil, Cisl, Uil, università Federlazio, Unindustria, Cna e Camera di commercio la “Piattaforma per un rilancio del territorio”.

Il programma, condiviso in sinergia tra le parti, ha tra i punti principali: politiche del lavoro che diano vere risposte a tassi altissimi di disoccupazione giovanile e non; l’avvio dei cantieri delle opere infrastrutturali strategiche; il rilancio dell’agricoltura; la crescita dei comparti del commercio e del turismo, politiche sociali per contrastare la povertà; i temi della scuola, della cultura, delle nuove tecnologie e la qualità della vita.

Un impegno assunto nella convinzione che le Istituzioni abbiano il dovere di aprire immediatamente una fase di confronto progettuale generale che coinvolga tutti i soggetti sociali, economici, professionali e culturali, per poter proporre un piano complessivo rivolto ad un forte rilancio economico del territorio, che affronti le vecchie e le nuove emergenze.

Pietro Nocchi

Presidente della provincia di Viterbo

10 dicembre, 2020