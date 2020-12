Coronavirus - I numeri accertati dalle Asl di Viterbo, Rieti e Roma 4

Viterbo – Nell’Alto Lazio; 181 positivi, 145 guariti e 6 morti. Il virus continua la sua corsa.

Sono 92 i casi accertati nella Tuscia a fronte di 402 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. 25 sono i positivi a Viterbo e 21 risultano quelli a Tuscania, ma di questi 20 sono suore del monastero San Paolo.

“Nella struttura – dice il sindaco Bartolacci – ce ne sono in tutto 70, oggi attendiamo quindi l’esito di altri tamponi. Chi ha avuto contatti, si consideri in quarantena”.

Positivi si sono registrati anche a Oriolo Romano, Vetralla, Vitorchiano, Fabrica di Roma, Soriano nel Cimino, Vignanello, Bassano Romano, Blera, Capodimonte, Carbognano, Orte, Ronciglione, Vallerano, Tarquinia, Bagnoregio, 1 a Barbarano Romano, Castel Sant’Elia, Gallese, Monte Romano, Piansano e Sutri.

Il totale dei casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, sale a 8169.

Tre persone non ce l’hanno fatta: una cittadina di 90 anni di Viterbo, un cittadino di 82 anni di San Lorenzo Nuovo, un cittadino di 58 anni di Civita Castellana. Ci sono state 41 guarigioni, portando il numero delle persone negativizzate a 6331. 207 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

I cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 12378.

Per quanto riguarda Rieti, la Asl ha accertato 44 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 – Rieti (11) – Antrodoco (3) – Borbona (1) – Cantalice (2) – Casaprota (2) – Casperia (2) – Configni (1) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (3) – Forano (1) – Magliano Sabina (1) – Montebuono (1) – Montopoli in Sabina (2) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (6) – Poggio S. Lorenzo (1) – Scandriglia (2) – Torri in Sabina (2).

Si registrano, invece, 47 nuovi guariti e due decessi: una donna di 90 anni e una di 83. Il totale dei positivi nella Sabina è 925.

Infiine, la Asl Roma 4, ha accertato 45 casi di positività, un decesso con patologie e 57 persone guarite.

Coronavirus, i numeri della Tuscia Casi totali: 8169 (2307 a Viterbo; 5862 in provincia)

Attualmente positivi: 1583

Guariti: 6331

Morti: 207 + 1 Ricoverati: 121 (5 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 12378 Comuni con positivi

Viterbo: 2282 casi (57 morti e 1882 guariti)

Civita Castellana: 540 casi (8 morti e 396 guariti)

Montefiascone: 461 casi (26 morti e 293 guariti)

Vetralla: 303 casi (2 morti e 242 guariti)

Tarquinia: 283 casi (5 morti e 235 guariti)

Nepi: 250 casi (3 morti e 200 guariti)

Bagnoregio: 213 casi (5 morti e 78 guariti)

Vitorchiano: 198 casi (1 morto e 131 guariti)

Capranica: 186 casi (2 morti e 164 guariti)

Fabrica di Roma: 186 casi (1 morto e 135 guariti)

Orte: 177 casi (3 morti e 155 guariti)

Tuscania: 175 casi (7 morti e 154 guariti)

Ronciglione: 155 casi (2 morti e 136 guariti)

Soriano nel Cimino: 139 casi (7 morti e 91 guariti)

Acquapendente: 122 casi (7 morti e 110 guariti)

Grotte di Castro: 111 casi (3 morti e 101 guariti)

Castel Sant’Elia: 109 casi (2 morti e 79 guariti)

Marta: 108 casi (82 guariti)

Bassano Romano: 106 casi (3 morti e 68 guariti)

Valentano: 96 casi (5 morti e 71 guariti)

Monterosi: 89 casi (1 morto e 76 guariti)

Canepina: 87 casi (68 guariti)

Sutri: 86 casi (1 morto e 68 guariti)

Vignanello: 85 casi (1 morto e 69 guariti)

Celleno: 84 casi (9 morti e 63 guariti)

Corchiano: 78 casi (1 morto e 63 guariti)

Montalto di Castro: 76 casi (2 morti e 54 guariti)

Canino: 68 casi (60 guariti)

Capodimonte: 68 casi (67 guariti)

Caprarola: 66 casi (3 morti e 48 guariti)

Farnese: 66 casi (3 morti e 58 guariti)

Bomarzo: 61 casi (5 morti e 44 guariti)

Piansano: 60 casi (1 morto e 52 guariti)

Ischia di Castro: 59 casi (47 guariti)

Oriolo Romano: 59 casi (1 morto e 54 guariti)

Vasanello: 54 casi (1 morto e 43 guariti)

Bolsena: 49 casi (5 morti e 41 guariti)

Monte Romano: 48 casi (1 morto e 43 guariti)

Vallerano: 48 casi (41 guariti)

Blera: 46 casi (3 morti e 31 guariti)

Faleria: 46 casi (33 guariti)

Carbognano: 43 casi (32 guarito)

Gradoli: 41 casi (3 morti e 26 guariti)

Gallese: 38 casi (21 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 36 casi (1 morto e 26 guariti)

Villa San Giovanni: 36 casi (2 morti e 28 guariti)

Onano: 30 casi (4 morti e 12 guariti)

Calcata: 28 casi (27 guariti)

Vejano: 28 casi (1 morto e 17 guariti)

Arlena di Castro: 23 casi (1 morto e 18 guariti)

Cellere: 23 casi (21 guariti)

Bassano in Teverina: 22 casi (18 guariti)

Latera: 21 casi (1 morto e 9 guariti)

Barbarano Romano: 20 casi (14 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 15 guariti)

Graffignano: 17 casi (2 morti e 14 guariti)

Civitella d’Agliano: 13 casi (1 morto e 10 guariti)

Tessennano: 7 casi (6 guariti)

Comuni Covid-free

Castiglione in Teverina: 38 casi (38 guariti)

Proceno: 8 casi (8 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

19 dicembre, 2020