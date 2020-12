Noenato muore schiacciato sull’autobus dopo una frenata: era nel marsupio della mamma

Genova - La donna avrebbe perso l'equilibrio a causa di una brusca frenata del mezzo, cadendo in avanti

Genova – È morto ieri sera dopo un mese e mezzo di lotta e speranza in un letto dell’ospedale Gaslini di Genova. Non ce l’ha fatta il neonato che lo scorso 28 ottobre, a San Teodoro, era rimasto schiacciato su un autobus a causa di una brusca frenata.

Il piccolo si trovava nel marsupio della mamma, quando l’autista avrebbe improvvisamente dovuto arrestare il mezzo per far attraversare una donna sulle strisce, finita poi investita. La giovane mamma che si stava sedendo sul mezzo, avrebbe quindi perso l’equilibrio, cadendo in avanti a terra e schiacciando il figlio contro il sostegno metallico.

Il neonato era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Gaslini della città, dove ieri sera è morto.

10 dicembre, 2020