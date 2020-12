Note di Natale, la banda Carlo Grani sul palco online

Montalto di Castro - L’appuntamento sui canali social dell'ente nei giorni antecedenti la Natività

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Il Natale è alle porte e l’amministrazione comunale, malgrado il periodo di emergenza sanitaria, non ha voluto rinunciare al consueto appuntamento con la musica che ogni anno allieta le festività natalizie.

Dopo il successo dello scorso anno, l’associazione musicale corpo bandistico maestro Carlo Grani, in collaborazione con il Comune, suonerà alla cittadinanza alcuni brani della tradizione. L’appuntamento si sposta sui canali social dell’ente con l’esibizione della banda nei giorni antecedenti la Natività.

“Abbiamo voluto fortemente ripercorrere le emozioni dello scorso anno al teatro Lea Padovani – dichiara l’assessore alla cultura Silvia Nardi – offrendo l’opportunità al corpo bandistico maestro Carlo Grani di esibirsi nuovamente. La situazione emergenziale non ha permesso quest’anno la realizzazione di eventi che come ogni anno animano il nostro paese ma abbiamo comunque voluto regalare ai nostri concittadini un momento magico sfruttando il potenziale dei social. Ringrazio tutti i componenti del corpo bandistico maestro Carlo Grani – conclude l’assessore – per la loro disponibilità e la loro voglia di proseguire un percorso nonostante le difficoltà del momento”.

Prossimamente l’ente indicherà il giorno e l’orario dell’esibizione sui propri canali social.

Montalto di Castro

Condividi la notizia:











15 dicembre, 2020