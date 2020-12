Nuova impennata dei morti: oggi sono 846

Coronavirus - Ministero della Salute - Quasi 15mila i casi giornalieri - Ma torna a scendere sotto al 10% il rapporto positivi-tamponi

Roma – Nuova impennata dei morti nel bollettino di oggi della pandemia da Coronavirus in Italia. Il ministero della Salute riferisce di 846 decessi, 355 in più di ieri, per un totale che diventa di 65mila 857.

In aumento i nuovi casi, che passano da poco più di 12mila a 14mila 844, ma a fronte anche di un più sostanzioso incremento dei tamponi effettuati (162mila 880), il che porta la percentuale positivi-tamponi di nuovo sotto al 10%, per la precisione il 9,11%.

Il totale dei casi da inizio pandemia è ora di 1milione 870mila 576.

Elevato, per fortuna, il numero dei guariti: 25mila 789 (totale 1milione 141mila 406). Questo consente alla curva degli attualmente positivi di scendere in maniera decisa a 663mila 313, con un calo giornaliero di 11mila 796 unità.

Tra gli attualmente positivi, i ricoverati in terapia intensiva sono 3003 (-92 rispetto a ieri) e gli ospedalizzati con sintomi meno lievi 27mila 342 (-423 rispetto a ieri, quando invece si era verificato un leggero incremento).

Il Veneto, la regione che negli ultimi giorni ha preso il sopravvento nella classifica dei nuovi contagi giornalieri, oggi conta 3320 nuovi casi. La Lombardia segue a 2404 e l’Emilia-Romagna a 1238.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 15 dicembre

15 dicembre, 2020