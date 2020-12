“Oggi 1428 nuovi casi di Covid nel Lazio e 3 morti nella Tuscia”

Sanità - Il punto dell'assessore Alessio D'Amato: "Sono 74 i decessi in regione, diminuiscono i contagi ma aumentano le vittime"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi su quasi 16mila tamponi nel Lazio (+78) si registrano 1428 casi positivi (-169), 74 i decessi (+17) e +2mila 825 i guariti. Diminuiscono i casi e aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9% e il dato odierno è superiore di 198 casi a quello di venerdì scorso.

Prevediamo un valore Rt in aumento di poco sopra a 1. In diminuzione il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e delle terapie intensive. Migliora la capacità di indagine epidemiologica. Questo quadro dimostra quello che diciamo da tempo di mantenere il massimo rigore.

Vaccino anti-covid: già disponibili su tutto il territorio congelatori per conservare circa 1 mln di dosi. Nella prima fase, dal vax day in poi saranno vaccinati gli operatori sanitari vaccinatori. Adesione molto alta da parte degli operatori sanitari.

Nella Asl Roma 1 sono 405 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. 22 casi sono ricoveri. Si registrano 23 i decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 300 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. 115 sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano 20 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 105 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 8 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 45 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 89 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 7 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 110 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 7 decessi con patologie. Nelle province si registrano 374 casi e sono 8 i decessi nelle ultime 24ore.

Nella Asl di Latina sono 138 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 87 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 100 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 2 decessi di 89 e 90 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 92 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. 20 i casi con link a convento di suore a Tuscania dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano 3 decessi di 58, 82 e 90 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 44 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi di 83 e 90 anni con patologie.

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità della Regione Lazio

18 dicembre, 2020