Da oggi si può richiedere il codice per partecipare alla “lotteria degli scontrini”

Roma - Si tratta di un sistema a premi in denaro basato sulle ricevute d’acquisto - Da gennaio sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali

Condividi la notizia:











Roma – Parte oggi la procedura per la lotteria degli scontrini, un sistema a premi in denaro basato sulle ricevute d’acquisto che il governo ha organizzato con il duplice obiettivo di contrastare l’evasione fiscale e incentivare l’uso dei pagamenti elettronici.

La lotteria degli scontrini inizierà il 1 primo gennaio 2021, ma da oggi è possibile richiedere il “codice lotteria” per poter partecipare. Per ottenerlo bisogna andare sull’apposito sito “www.lotteriadegliscontrini.gov.it” e inserire il proprio codice fiscale sulla sezione “Partecipa ora”. Si otterrà così un codice che va mostrato alle casse dei negozi ogni volta che si effettuano pagamento con carte e bancomat. Ogni euro corrisponde a un biglietto virtuale della lotteria.

La partecipazione alla lotteria degli scontrini è gratuita. Sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi in denari anche per gli esercenti che possono arrivare a 5 milioni per l’estrazione annuale.

Condividi la notizia:











1 dicembre, 2020