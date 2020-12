“Online il bando da 6,6 milioni per progetti di volontariato e contrasto alle fragilità”

Roma - L'annuncio dell'assessora alle Politiche sociali Troncarelli: "Aumentiamo le risorse e agevoliamo la partecipazione anche degli enti più piccoli”

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Pubblicato sul sito della regione Lazio il bando pubblico ‘Comunità solidali’ che prevede un investimento complessivo di 6,6 milioni di euro a sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore per attività di contrasto alle diverse forme di esclusione e fragilità.

Come previsto dall’accordo di programma tra ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e regione Lazio, i progetti dovranno avere tra le finalità l’implementazione delle reti territoriali del terzo settore, la promozione della cittadinanza attiva, l’emersione dei fabbisogni dei singoli territori e le ‘buone pratiche’ in termini di impatto sociale.

I beneficiari del finanziamento potranno proporre progetti fino a un massimo di 50mila euro e partecipare in associazione con altre realtà del settore o con soggetti pubblici.

“In questa nuova edizione dell’avviso ‘Comunità solidali’ aumentiamo di 1,6 milioni le risorse a disposizione – commenta l’assessora regionale alle Politiche sociali, welfare ed enti locali, Alessandra Troncarelli -. Abbiamo inoltre introdotto alcune fondamentali novità, tra cui l’eliminazione di una soglia minima di richiesta di contributo per agevolare gli enti più piccoli e in particolare abbiamo eliminato l’obbligatorietà del cofinanziamento, che costituirà soltanto un elemento di premialità in sede di valutazione da parte della commissione”.

E ancora. “L’obiettivo – spiega Troncarelli – è finanziare un numero più elevato di progetti di inclusione sociale e soddisfare una domanda da parte dei cittadini del Lazio che in questo momento particolare è più stringente. Con questo provvedimento continuiamo a intervenire a sostegno del Terzo settore, valorizzando il ruolo complementare e sussidiario che ricopre nella nostra società, confermando e implementando una misura che, ormai dal 2018, costituisce un’opportunità di crescita e di sviluppo del welfare regionale”.

Nello specifico, il totale dei fondi messi a bando è così suddiviso: oltre 2,2 milioni di euro sono destinati alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale e 4,4 milioni sono destinati, oltre che gli enti già menzionati, anche alle fondazioni del Terzo settore iscritte nei registi onlus della regione Lazio.

Anche per questa annualità la ripartizione delle risorse è in base agli ambiti territoriali delle Asl del Lazio nella percentuale del 50% in misura fissa tra tutti gli ambiti territoriali e il restante 50% in misura variabile sulla base della popolazione residente.

“Gli ambiti di intervento – prosegue l’assessore – sono trasversali e abbracciano un ampio ventaglio di offerta per le cittadine e i cittadini del Lazio. Per citarne alcuni, parliamo di progettualità volte al contrasto della povertà e alla riduzione delle ineguaglianze per eliminare le condizioni di fragilità svantaggio e di esclusione sociale. E anche progetti per la promozione della salute e del benessere per tutte le età, per la valorizzazione dell’agricoltura sostenibile e sociale, per il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e di un’educazione equa, inclusiva e di qualità per tutti, per l’incentivazione dell’occupazione piena e inclusiva, per il rafforzamento dell’inclusione sociale e la lotta alla solitudine nelle città”.

“Come istituzione – conclude Troncarelli – non ci sottraiamo ai nostri doveri e con questa misura realizziamo un obiettivo importante che pone al centro i soggetti più fragili della collettività maggiormente colpiti dalle restrizioni e dalle misure di contrasto alla pandemia”.

Il bando è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Lazio e la domanda dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre le 24 del 1 febbraio 2021 secondo le modalità descritte nella domanda di partecipazione.

13 dicembre, 2020