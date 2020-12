Open day al Paolo Savi

Scuola - A distanza l'11 e 16 dicembre alle 17

Condividi la notizia:











Viterbo – sponsorizzato – L’Istituto “P. Savi” di Viterbo è da sempre attento alla formazione complessiva dello studente e alla sua maturazione personale.

Il MARKETING, il TURISMO, l’INFORMATICA, le LINGUE STRANIERE, lo SPORT, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) ed i PROGETTI EUROPEI sono il nostro fiore all’occhiello.

Viterbo – L’Istituto superiore Paolo Savi

È una scuola che prepara sia al mondo del lavoro che al proseguimento negli studi universitari. Offre l’adeguata formazione per un aspirante imprenditore, cioè una persona che voglia creare lavoro dalle sue idee.

Si segue una didattica attiva, che alterna lezioni tradizionali ad esperienze in laboratorio, coinvolgenti e motivanti.

Oggetto di studio sono materie di cultura generale e di tecnica economica. L’economia aziendale, il diritto, l’economica politica, l’informatica, le competenze linguistiche hanno un ruolo fondamentale nel mondo e nella vita di tutti i giorni e costituiscono il fondamento delle professioni più richieste.

Le attitudini imprenditoriali si sviluppano formando competenze gestionali, amministrative e di marketing.

Nel percorso scolastico lo studente:

affronta lo studio del sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, analizza i fenomeni economici nazionali ed internazionali;

approfondisce gli aspetti normativi civilistici e fiscali.

Tutto questo attraverso l’utilizzo delle tecnologie e delle forme di comunicazione più appropriate ed evolute, anche in lingua straniera.

Frequentare l’Istituto consente un rapporto costante e precoce con il mondo del lavoro con competenza, flessibilità e capacità di adeguarsi alle rapide trasformazioni.

Da sempre il Paolo Savi forma i dirigenti e i quadri intermedi del sistema produttivo, del settore dei servizi (bancari, assicurativi, informatici, logistici, turistici…) e della pubblica amministrazione.

Si può scegliere nel biennio fra due indirizzi: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING e TURISMO.

L’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, nel triennio si articola in Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali.

Si può optare per l’orientamento sportivo su qualunque indirizzo e articolazione per dare più spazio alle attività motorie.

Da quest’anno è attiva la classe Cambridge sperimentale, con tre materie potenziate in lingua inglese!

È attiva anche la sperimentazione DIGITAL MARKETING.

Open day a distanza: 11 e 16 dicembre 2020 ore 17:00; 9, 10, 16, 17, 23, 24 gennaio 2021 ore 15:00.

Per prenotare gli open day, clicca qui, per partecipare a lezioni on line o chiedere visite individuali in presenza, si possono reperire informazioni sul sitowww.itcsavi.edu.it, nella sezione ORIENTAMENTO.

Indirizzo mail vttd07000n@istruzione.it

Telefono 0761-340155

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











10 dicembre, 2020