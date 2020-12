Orgoglio e concentrazione, la Viterbese prova a rialzare la testa

Sport - Calcio - Serie C - Gialloblù impegnati a Palermo contro un avversario in ottima forma - Dopo due ko di fila Taurino chiede ai suoi una reazione - Fischio d'inizio alle 15

di Samuele Sansonetti

Palermo – La speranza è l’ultima a morire. Tradotto per la Viterbese: finché la classifica non ti condanna, sei ancora in tempo per invertire la rotta.

In casa gialloblù la situazione è drastica ma non è ancora detta l’ultima parola. I punti sono pochi, l’attacco è il peggiore del girone e la difesa è troppo spesso bucata a causa di gravi disattenzioni. La cura Taurino, però, sembra iniziare a dare i suoi effetti specialmente nella tenuta atletica dei calciatori, spronati dal tecnico a dare di più anche sotto il profilo mentale.

Oggi la squadra laziale è impegnata a Palermo per il recupero dell’ottava giornata e l’allenatore leccese chiede una reazione d’orgoglio a cui abbinare un’ampia dose di concentrazione. Il tutto per provare a fare punti su uno dei campi più difficili del girone e contro una squadra in ottima forma,

I ragazzi di Roberto Buscaglia, infatti, provengono da quattro vittorie su cinque nelle ultime gare giocate e hanno ritrovato fiducia dopo un inizio di campionato negativo. Tra i rosanero spicca la presenza dell’ex gialloblù Saraniti, riferimento in attacco del 4-2-3-1 rosanero che per l’occasione sarà assistito da Silipo, Rauti e Floriano. Per la squadra laziale sarà ancora 3-5-2 senza De Falco e Palermo ma con Salandria, Bensaja in mediana e Bezziccheri dietro alle punte. In avanti spicca l’assenza di Rossi.

Il fischio d’inizio di Mario Cascone di Nocera Inferiore è in programma per le 15. Ad assistere l’arbitro Luca Feraboli di Brescia e Alessandro Maninetti di Lovere, quarto ufficiale Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

Palermo – Viterbese

probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Somma, Marconi, Crivello; Odjer, Luperini; Silipo, Rauti, Floriano; Saraniti.

Panchina: Fallani, Matranga, Doda, Corrado, Accardi, Palazzi, Martin, Lancini, Valente, Lucca, Kanoute, Broh.

Allenatore: Roberto Buscaglia.

VITERBESE (3-4-1-2): Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Falbo, Salandria, Bensaja, Simonelli; Bezziccheri; Calì, Tounkara.

Panchina: Maraolo, Bianchi, Markic, De Santis, E. Menghi, Sibilia, Urso, Galardi, M. Menghi, Cappelluzzo, Besea.

Allenatore: Roberto Taurino.

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Assistenti: Luca Feraboli di Brescia e Alessandro Maninetti di Lovere.

Quarto ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

Serie C – girone C

recuperi

mercoledì 2 dicembre

Palermo – Viterbese

Casertana – Vibonese

Catania -Bisceglie

Potenza – Avellino

Serie C – girone C

14esima giornata

domenica 6 dicembre

Paganese – Bari (sabato)

Foggia – Palermo

Catania – Cavese

Potenza – Viterbese

Teramo – Vibonese

Ternana – Bisceglie

Catanzaro – Turris

V. Francavilla – Avellino

Casertana – Monopoli (lunedì)

Riposa: Juve Stabia

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 33 13 10 3 0 34:8 26 Bari 26 12 8 2 2 24:11 13 Teramo 24 12 7 3 2 15:8 7 Turris 20 12 5 5 2 15:14 1 Catanzaro 19 12 5 4 3 13:13 0 Juve Stabia 18 13 5 3 5 12:11 1 Foggia 18 13 5 3 5 14:15 -1 Catania (-2) 16 11 5 3 3 11:12 -1 Avellino 15 9 4 3 2 13:10 3 Palermo 15 11 4 3 4 11:11 0 Monopoli 13 11 3 4 4 9:13 -4 Vibonese 13 11 3 4 4 15:15 0 Paganese 12 13 2 6 5 12:17 -5 V. Francavilla 11 13 2 5 6 14:18 -4 Bisceglie 10 9 2 4 3 9:9 0 Potenza 10 12 2 4 6 14:22 -8 Casertana 9 10 2 3 5 12:19 -7 Viterbese 7 11 1 4 6 7:14 -7 Cavese 5 12 1 2 9 8:22 -14

2 dicembre, 2020