Ottavo turno di serie D – Doppia trasferta per Monterosi e Flaminia

Sport - Calcio - Serie D - Biancorossi a Santa Maria Capua Vetere sul campo del Gladiator, rossoblù impegnati su quello della Sangiovannese - Gli incontri domani alle 14,30

Santa Maria Capua Vetere – L’inseguimento al Latina continua.

Il protagonista è il Monterosi, che dopo il successo sul Lanusei (coinciso con la vittoria della capolista contro il Savoia) è rimasto a -1 dalla vetta.

La stagione è solo all’inizio ma il duo in testa ha già staccato parecchie delle inseguitrici e per il momento, per quanto riguarda la vittoria finale del girone G, si prefigura un duello tra biancorossi e nerazzurri.

Domani va in scena un nuovo atto con la squadra di David D’Antoni impegnata a Santa Maria Capua Vetere sul campo del Gladiator, che staziona al nono posto insieme al Latte dolce di Sassari. Un match da prendere con le molle per i viterbesi, senza Sivilla e Sowe fuori per squalifica, mentre il Latina se la vedrà proprio col Latte dolce in Sardegna.

Sempre domani e sempre in trasferta, la Flaminia è impegnata sul campo della Sangiovannese, quarta nel girone E con 11 punti a +2 dai rossoblù. Un impegno importante, per i ragazzi di Francesco Punzi, che con un successo esterno andrebbero a sorpassare gli avversari raggiungendo la parte alta della classifica.

Entrambi gli incontri sono in programma per le 14,30. A Santa Maria Capua Vetere arbitra Giorgio Di Cicco di Lanciano (assistenti Agostino De Santis e Matteo Quici di Campobasso), a San Giovanni Valdarno Alberto Poli di Verona (assistenti Tommaso Mambelli di Cesena e Federico Pasotti di Imola).

19 dicembre, 2020