“Papà ha percorso più di cento chilometri in un giorno”

Viterbo - La figlia di Giuseppe Maravigna ricostruisce le ore della scomparsa del padre - Il 71enne si era allontanato da Villa Immacolata ed è stato ritrovato a Fiera di Roma

Viterbo – Sarebbe stato riconosciuto dai giovani medici neolaureati impegnati nella lotta al Coronavirus all’ospedale di Ostia, Giuseppe Maravigna, il 71enne di Tarquinia che il 28 novembre si era allontanato da Villa Immacolata facendo perdere le sue tracce per quattro giorni.

“Ora papà è qui con me”, dice la figlia Deborah in un video inviato alla redazione di Chi l’ha visto?. Anche alla trasmissione di Rai 3 la ragazza si era rivolta per ritrovare il padre. “Ora – continua – stiamo a casa e stiamo cercando di tornare alla nostra routine. Non è facile, ma ci stiamo riuscendo”.

Maravigna, dopo essersi allontanato da Villa Immacolata, la struttura sulla Sammartinese nella quale era stato ricoverato da poche ore, sarebbe stato soccorso dalle forze dell’ordine sulla ferrovia Roma-Fiumicino. “È stato trovato – ricostruisce la figlia – in zona fiera di Roma e poi è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia. Ringrazio tutta l’equipe medica che lo ha assistito in questi interminabili giorni”.

Sembrerebbe che il 71enne, esperto camminatore, abbia percorso più di cento chilometri in un solo giorno. “Dai documenti che sono riuscita a leggere – spiega la figlia Deborah – ho appreso che mio padre è arrivato al pronto soccorso la sera del 29 novembre. Non so come sia stato possibile, ma sembrerebbe che in 24 ore abbia percorso 115 chilometri. È sorprendente. Ancora non riesco a capire come abbia fatto”.

Infine i ringraziamenti. A partire dalle decine e decine di persone che hanno contribuito alle ricerche. “Grazie infinite a chi ci è stato accanto in questi giorni terribili – conclude Deborah Maravigna -. Grazie agli amici della protezione civile, ai vigili del fuoco, ai gruppi cinofili, ai carabinieri, alla polizia. Grazie di cuore a tutti quanti”.

10 dicembre, 2020