Positiva al Covid partorisce in casa, ma la bimba muore

Napoli - Aperta un'inchiesta - I genitori lamentano ritardi nei soccorsi

Napoli – Partorisce in casa, ma la bimba muore. Tragedia a Napoli, nel borgo di Sant’Antonio Abate.

Secondo quanto riferisce Tgcom24, la donna incinta al sesto mese di gravidanza sarebbe stata positiva al Covid e la piccola sarebbe morta poco dopo essere venuta al mondo. Ora la procura di Napoli ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.

Il padre della neonata ha presentato denuncia, dichiarando alle autorità che l’ambulanza del 118 sarebbe giunta sul posto a distanza di mezz’ora dalla chiamata, senza le opportune attrezzature (come l’incubatrice) e che, a suo parere, la figlia poteva essere salvata.

Il responsabile del servizio 118 della città, stando a quanto riporta Napolitoday, avrebbe però respinto ogni accusa sottolineando la necessità per i sanitari di vestirsi in maniera adeguata prima di entrare in contatto con una persona positiva, e che ogni ambulanza è attrezzata per qualunque genere di intervento, parto incluso.

È stato intanto disposto, dagli inquirenti, il sequestro della salma e della cartella clinica.

1 dicembre, 2020