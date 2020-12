Il Pd raccoglie alimenti per famiglie bisognose

Civita Castellana - La sezione locale aderisce alla campagna nazionale del partito “Solidarietà in circolo”

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Il circolo PD di Civita Castellana aderisce alla campagna nazionale del Partito Democratico “Solidarietà in circolo” per la raccolta di generi alimentari e di prima necessità da destinare alle persone e/o alle famiglie che ne hanno bisogno.

Mettiamo a disposizione le nostre sedi come punto di raccolta di beni essenziali in un momento particolarmente difficile delle nostre comunità.

La crisi sanitaria porta con sé una crisi economica senza precedenti che colpisce tutti ma, in modo particolare, la parte più fragile della popolazione e noi vogliamo dare il nostro contributo per rafforzare la rete di solidarietà per non lasciare nessuno da solo.

Il circolo PD di via San Gratiliano, 32 resterà aperto nei giorni di:

martedì dalle 16:00 alle 19:30;

giovedì dalle 16:00 alle 19:30;

sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

La conclusione della campagna nazionale è prevista per sabato 19 dicembre 2020.

Questa attività si svolgerà nel più completo rispetto delle norme anti-COVID 19, infatti la sede è stata interamente sanificata e sono a disposizione igienizzanti e dispositivi di protezione individuale.

Il commissario Circolo Pd Civita Castellana, Alessandro Mazzoli

Il gruppo dD in consiglio comunale; Simone Brunelli, Nicoletta Tomei, Domenico Cancilla

9 dicembre, 2020