Pianoscarano si veste a festa per il Natale

Viterbo - Sabato 12 dicembre l'accensione dell'albero, fontana addobbata e presepe nel lavatoio di via dei Vecchi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – E’ un anno particolare, ma chi ama Pianoscarano non si è di certo abbattuto, e dato che è concesso fare passeggiate evitando assembramenti, il quartiere vi invita dalle 17,30 di sabato 12 dicembre, fino alla Befana, a visitare la fontana e il nuovo albero, che verrà acceso proprio sabato, ancor più natalizio di sempre, senza dimenticare (sarebbe un gran peccato) il presepe nel lavatoio di via dei Vecchi.

Capolavori creati dall’amore verso questo luogo, che ancora riesce a conservare le proprie tradizioni. Il tutto condito dall’arte del riciclaggio, che è sempre stato alla base delle creazioni del quartiere (per eventuali contributi ci sono salvadanai nei negozi).

Cuore, testa e mani, questi gli ingredienti per creare, in un mondo che ne ha tanto bisogno. Nel nostro piccolo ci stiamo provando, e per questo vi invitiamo a fare una passeggiata a Pianoscarano, il paese dentro la città, che è gia un po’ magico di suo.

Approfittate per una visita alla chiesa di Sant’Andrea e alla cripta. Dedicatevi un’ora, in questo tempo che corre, e non ve ne pentirete.

Le Piascaranesi e i Piascaranesi

Referente Antonella Rocchetti

11 dicembre, 2020