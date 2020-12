Pioggia a Venezia, il Mose sarà attivo per tre giorni

Maltempo - Il picco più alto della marea con 140 centimetri di acqua è previsto per venerdì 11

Venezia – Attivato il Mose al lido di Venezia. Le 78 paratie alle tre bocche di porto per proteggere la città dell’acqua alta sono state innalzate nella notte dopo una previsione di marea di 1 metro e 23 centimetri attesa per la mattinata.

Resteranno attive per tre giorni consecutivi sulla base del bollettino meteo che prevede per tutta la settimana maltempo che potrebbe causare nuovi eventi simili a quelli di ieri, martedì 8 dicembre, quando la città lagunare è finita sott’acqua a causa di previsioni forse troppo ottimistiche sull’intensità della marea ma soprattutto per via delle incertezze provocate dall’imprevedibilità dei venti.

“Stiamo cercando di calibrare le aperture e le chiusure – spiega Cinzia Zincone, a capo del provveditorato alle opere pubbliche del Nordest – nel modo migliore. Oggi sarà convocata una riunione per analizzare quanto è successo ieri e apportare, se necessario, cambiamenti significativi alle procedure sin qui attuate per il Mose”.

Attivato questa notte alle 3, resterà innalzato almeno per tre giorni: il picco più alto della marea in settimana è previsto venerdì 11, con 140 centimetri d’acqua.

Il piano del Mose prevede che le paratie vengano alzate solamente per previsioni intorno ai 130 centimetri, ma dopo la marea di ieri salita a 138 cm rispetto a una previsione intorno ai 122 cm è stato alzato comunque.

9 dicembre, 2020