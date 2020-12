Positive 64 suore su 114, controlli anche fuori dal convento

Coronavirus - Bagnoregio - Il sindaco Luca Profili: "Situazione delicata e pesante" - Si attendono gli altri tamponi - L'evoluzione monitorata da comune, Asl e Curia

Bagnoregio – Coronavirus, megafocolaio nel convento di San Francesco a Bagnoregio. Dopo i contagi che a novembre hanno coinvolto la casa di riposo San Raffaele Arcangelo, “una nuova crisi – dice il sindaco Luca Profili – sta coinvolgendo il paese”. Ma per quanto riguarda l’istituzione di un’eventuale zona rossa, già rischiata dal comune il mese scorso, il primo cittadino afferma: “Credo, anzi spero visto che non dipenderà da me, che non ci riguardi. La situazione è delicata ma bisogna considerare che le 64 suore positive si trovano tutte nella stessa struttura”.

Eppure, viste anche le varie attività svolte dalle monache del Verbo incarnato, i controlli sono scattati pure all’esterno del convento: in altre strutture religiose della Tuscia, ad esempio, e tra i cittadini più anziani. Non a casa l’appello del sindaco Profili era arrivato subito: “Chi negli ultimi giorni ha avuto contatti con le suore ce lo faccia sapere”.

Quasi tutte le 64 monache che hanno contratto il Covid hanno meno di 45 anni e, al momento, sono asintomatiche. Chi presenta i sintomi del virus, invece, ce li avrebbe in maniera molto blanda e per ora non sarebbe necessario alcun tipo di ricovero ospedaliero.

In totale sono 114 le suore del convento di San Francesco, tutte sottoposte a tampone. Quello comunicato ieri dalla Asl è un bilancio non definitivo, ovvero è l’esito di una prima tranche di test che il laboratorio di Genetica molecolare di Belcolle ha refertato, essendo operativo 24 ore su 24, nella notte tra domenica e lunedì.

“Stiamo tutti al lavoro – sottolinea Profili -. Ieri mattina ho informato il vescovo, mentre con don Marco Petrella ci stiamo coordinando per l’approvvigionamento necessario alle suore”. Nel pomeriggio, invece, il sindaco ha incontrato il comandante della polizia locale di Bagnoregio e i volontari della Croce Rossa “per organizzare il materiale sanitario e gli alimenti che nelle prossime settimane serviranno alle suore”.

Il primo cittadino, poi, ripercorre: “Sabato sono stato informato dalla Asl di un caso di positività tra le suore del convento di San Francesco e nel pomeriggio l’unità di crisi ha effettuato un’ispezione riscontrando un problema grave e abbastanza evidente. Domenica mattina, invece, sono stati eseguiti i test antigenici. Il team Covid e i volontari della Croce Rossa sono entrati nella struttura e subito si sono resi conto che il numero di contagi era molto, molto alto”.

Infine i tamponi molecolari, i cui primi risultati sono arrivati ieri mattina. “Oltre alla suora di sabato – ricostruisce Profili -, ne sono risultate positive altre 63. Una situazione abbastanza delicata e pesante insomma, anche perché ancora non sappiamo gli sviluppi che riguarderanno le altre consorelle: purtroppo potrebbero aver contratto il virus anche loro e risultare positive nei prossimi giorni”.

15 dicembre, 2020