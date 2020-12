“Possibili spostamenti tra comuni, ma il parlamento se ne assuma la responsabilità”

Coronavirus - Il premier Giuseppe Conte sul dpcm di Natale: "Qualsiasi misura va assunta con cautela"

Bruxelles – “Spostamenti tra comuni? Se il parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni sui comuni più piccoli, in un raggio chilometrico contenuto, torneremo su questo punto. Ovviamente il parlamento è sovrano. Ma serve grande cautela in qualsiasi eccezione”. A dirlo è il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Bruxelles.

Il presidente del consiglio riconosce quanto le limitazioni alla circolazione per i giorni di Natale, santa Stefano e Capodanno, “creino un problema oggettivo, perché è chiaro che chi è in un grande comune e ha anche la fortuna di avere parenti ha la possibilità di muoversi e pranzare insieme, mentre chi vive in paesini più piccoli può avere difficoltà”. Ma invita alla cautela.

“C’è grande sensibilità parlamentare su questo, non siamo contenti di introdurre misure – precisa il premier -. Non possiamo consentire in quei giorni che ci siano occasioni di convivialità, dobbiamo mantenere queste restrizioni. Se poi il parlamento vuole introdurre qualche eccezione per i comuni più piccoli ci confronteremo e torneremo su questo punto. Certo, non c’è molto tempo e posso dire che anche per qualsiasi misura che possa fornire un’eccezione raccomando grande cautela e attenzione. Non può saltare il piano complessivo, se salta l’equilibrio rischiamo di far scatenare una terza ondata del contagio e non possiamo permettercelo”.

11 dicembre, 2020