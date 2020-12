Poste italiane, arriva il webinar sull’educazione finanziaria

Economia - La partecipazione è gratuita e aperta a tutti su prenotazione - Appuntamento il 17 dicembre alle 17,30

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Torna, in una veste rinnovata, il consueto appuntamento di Poste italiane con l’educazione finanziaria e anche in provincia di Viterbo riprendono gli eventi completamente gratuiti dedicati a tutti coloro che vogliano accrescere le proprie competenze economico-finanziarie.

L’appuntamento in modalità webinar è previsto per il prossimo 17 dicembre dalle 17,30.

Durante le sessioni di circa un’ora, il relatore, utilizzando un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, metterà a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze per aumentarne la consapevolezza ogni qualvolta sia necessario compiere delle scelte, per sé e per la propria famiglia, di natura economica.

All’interno degli appuntamenti sono previsti focus sul tema della previdenza complementare, la pianificazione finanziaria, la protezione, il risparmio e gli investimenti.

Al termine della sessione un breve video istituzionale e uno spazio finale per le risposte alle domande dei partecipanti.

Per conoscere le modalità di partecipazione e prenotarsi all’iniziativa, i cittadini della provincia di Viterbo potranno rivolgersi agli uffici postali di Viterbo 1 (piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 9) , Viterbo 4 (strada Teverina 5), Viterbo 5 (piazza Castel dell’Ovo 8), Marta, Montalto Di Castro, Orte centro, Orte stazione e Tarquinia, oppure iscriversi direttamente registrando i propri dati all’interno della pagina raggiungibile tramite il sito di Poste italiane.

Anche durante questo periodo, in cui il distanziamento interpersonale è diventata la nuova regola sociale, Poste italiane non ha voluto rinunciare alle proprie iniziative didattiche, adattandole ad un nuovo e più attuale contesto digitale, ancora più diretto e facilmente fruibile.

