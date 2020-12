Premio fotografico Philipp Bordignon, vincono Vittoria Caporali, Maria Lebedenko e Asia Grani

Cultura - La cerimonia di premiazione si è svolta nella sede del Rotary club di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolta ieri, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, la cerimonia finale della seconda edizione del premio fotografico Philipp Bordignon “Viterbo nei ricordi… agli occhi del mondo”, organizzata dal Rotary club di Viterbo, con la collaborazione del Rotaract e dell’Interact di Viterbo.

Nella sede sociale si sono ritrovate le tre vincitrici, accompagnate da un ristretto cerchio di familiari, Vittoria Caporali, Maria Lebedenko e Asia Grani, autrici degli scatti giudicati migliori da Marinetta Saglio, Sergio Galeotti e Antonello Ricci.

I giurati hanno motivato le scelte dichiarando di aver avuto una visione unica, che ha privilegiato la buona tecnica nella messa a fuoco e nel taglio fotografico, ma anche il racconto di quanto ritratto, piena rappresentazione della città sia nelle tradizioni che nella bellezza dei monumenti e dell’ambiente. Alle tre ragazze è stato consegnato il buono spesa Foto Video Mecarini, che ha supportato il Rotary nelle borse di studio.

“Mi complimento con i partecipanti, che hanno inviato lavori di buon livello – ha precisato la presidente Simona Tartaglia – e lo faccio in modo particolare con le vincitrici che sono tre ragazze, sperando che questo sia un riconoscimento che le sproni a fare sempre meglio e a crescere nell’arte”.

“Un buon modo per ricordare Philipp – ha sottolineato il papà, Massimo Bordignon – che si è tanto dato da fare in questa città per il Rotaract e l’Interact. Alla sua scomparsa i soci hanno voluto ideare questo premio dedicato a lui, mentre un altro club ha pensato al suo secondo sogno, la musica. Due mondi che lo ricordano e lo rappresentano perfettamente. Grazie a Viterbo che ha voluto ricordarlo”.

11 dicembre, 2020