“Messa in sicurezza della foce del fiume Fiora, presentata un’interrogazione al governo”

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Nella seduta odierna ho presentato un atto di sindacato ispettivo rivolto al ministro della Cultura e del Turismo Dario Franceschini e al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in riferimento alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza della foce del fiume Fiora a Montalto di Castro.

È impensabile che oggi, alle porte del 2021, si possa immaginare di erigere muri in cemento come argini. In tutta Europa utilizzano, come metodo di difesa del suolo, le paratie mobili, che tutelano il paesaggio e i luoghi d’interesse senza impattare visivamente.

Per questo ho chiesto ai ministri di competenza di fare luce sulla questione del Fiora, nella speranza che la regione Lazio si ravveda sulla decisione.

Anche perché, l’amministrazione di Montalto, ha dato disponibilità a intervenire direttamente sui maggiori costi derivanti dalla variante progettuale.

Forza Italia intende portare avanti questa battaglia, sostenendo i tanti cittadini che in queste settimane si stanno battendo con tanto coraggio.

Francesco Battistoni

Senatore di Forza Italia

