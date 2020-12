Cronaca - Nel 2021 la federazione motociclistica italiana formerà i primi 40 istruttori dell'arma per agire ancor più in sicurezza e tempestività

Viterbo – Presto un corso di formazione speciale per i carabinieri motociclisti.

A seguito di un protocollo di intesa firmato dal presidente della federazione motociclistica italiana e dal capo di stato maggiore dell’arma dei carabinieri generale di corpo d’armata Teo Luzi in estate, dai primi mesi del nuovo anno si aggiungerà un progetto rilevante: la formazione da parte della Fmi di 40 istruttori dell’arma dei carabinieri.

Contenuti e metodologie saranno calibrate sulle esigenze dei carabinieri. I 40 istruttori formati nella prima fase a loro volta formeranno nella seconda fase i carabinieri motociclisti.

“Grazie a questo progetto formeremo carabinieri che ogni giorno sono al servizio della cittadinanza in sella alle loro moto – ha dichiarato il presidente della Fmi – ringrazio il comando generale dell’arma dei carabinieri che ha dimostrato fiducia nella Fmi programmando questa iniziativa”.

La priorità, in base al protocollo firmato, sarà fornire ai carabinieri motociclisti conoscenze per agire tempestivamente, ma anche in maggiore sicurezza.

10 dicembre, 2020