Primi test sulle suore, il sindaco di Bagnoregio: “Sarà un focolaio grande”

Coronavirus - Test antigenici sulla metà delle religiose, la preoccupazione di Profili: "Positivi l'80% di quelli analizzati" - Due comuni viterbesi tornano Covid free: Proceno e Castiglione in Teverina

Condividi la notizia:











Viterbo – La situazione del convento di San Francesco non è buona. Il sindaco di Bagnoregio Luca Profili non si faceva troppe illusioni sui test rapidi alle 114 suore del Verbo incarnato, dopo il contagio di una di loro. Immaginava che molti dei risultati sarebbero stati positivi, ma sperava il minor numero possibile.

“Si è proceduto a effettuare dei test antigenici su quasi la metà delle persone presenti all’interno della struttura – ha informato ieri via Facebook, intorno a metà pomeriggio -. I risultati che ne sono usciti fuori sono molto pesanti dal punto di vista delle positività riscontrate, con una percentuale dell’80% su quelle analizzate. Quindi, per guadagnare tempo e in accordo con malattie infettive, il team ha iniziato a effettuare i tamponi molecolari a tutte le persone presenti”. Una lunga giornata quella di ieri, sia per le sorelle, sia per tutti coloro, tra asl, croce rossa e casa della salute di Bagnoregio, che hanno eseguito i tamponi fino a sera. Per avere un quadro completo bisognerà aspettare quarantott’ore: tra domani e dopodomani si avranno tutti i risultati.

“Prima di quel momento – prosegue il post del sindaco – non potremo dare numeri ufficiali. Io chiedo soltanto che se qualcuno fosse venuto a contatto con le suore negli ultimi giorni, di contattarci. Credo che si tratterà di un focolaio grande, ma spero isolato e senza ripercussioni sul paese”.

La buona notizia, intanto, è che due comuni del Viterbese tornano Covid free: Proceno e Castiglione in Teverina che, con le ultime guarigioni di ieri, non hanno più residenti positivi. I sindaci Cinzia Pellegrini e Leonardo Zannini annunciano la novità su Facebook, raccomandando ai cittadini prudenza, perché l’emergenza sanitaria continua.

Ieri, nel Viterbese, i nuovi casi di Coronavirus sono tornati a superare i guariti, per la prima volta in quasi un mese: non succedeva dal 16 novembre. L’andamento è in linea con il trend nazionale, dove il numero dei positivi è in risalita, ma senza preoccupare.

Nelle ultime ventiquattr’ore, la Tuscia ha contato altri 54 positivi e 50 nuovi guariti; purtroppo anche tre vittime: una donna di Bomarzo di 86 anni e due uomini viterbesi di 84 e 82 anni. Nove in totale i morti, ieri, nell’alto Lazio: altri sei anziani tra i 79 e i 98 anni sono deceduti in provincia di Rieti.

Attualmente, tra Viterbo e provincia, ci sono 1453 persone che stanno lottando contro il virus, una in più rispetto a ieri, che certo è pochissimo ma, dopo settimane di decremento ininterrotto, è comunque un dato da considerare, si spera non rivelatore di un’inversione di tendenza.

La stragrande maggioranza dei 1453 attualmente positivi (1331) è a casa, asintomatica o con lievi malesseri; il resto (122) sono i ricoverati tra a Belcolle, tra reparto Medicina Covid, Terapia intensiva Covid e reparto Malattie infettive o alla Medicina riabilitativa Covid di Montefiascone.

Il totale dei guariti nella Tuscia ha oltrepassato le seimila unità (6104) su 7748 casi totali.

Considerando anche le asl di Rieti e Roma 4, che comprende Civitavecchia, ieri nell’alto Lazio si sono registrati 112 nuovi casi (oltre ai 54 viterbesi, 25 nel territorio di Roma 4 e 33 nel Reatino), 109 negativizzati (oltre ai 50 viterbesi, 7 a Roma 4 e 33 nel Reatino) e 9 morti.

Documento: Scarica l’autocertificazione per gli spostamenti

Il bollettino della asl di ieri: Oggi 54 nuovi casi, 3 morti e 50 guariti

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 7748 (2228 a Viterbo; 5520 in provincia)

Attualmente positivi: 1453

Guariti: 6104

Morti: 191 + 1

Ricoverati: 122 (6 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 12135

Comuni con positivi

Viterbo: 2228 casi (52 morti e 1855 guariti)

Civita Castellana: 515 casi (8 morti e 391 guariti)

Montefiascone: 417 casi (25 morti e 276 guariti)

Vetralla: 295 casi (2 morti e 231 guariti)

Tarquinia: 279 casi (4 morti e 221 guariti)

Nepi: 244 casi (3 morti e 195 guariti)

Vitorchiano: 195 casi (1 morto e 130 guariti)

Capranica: 186 casi (2 morti e 162 guariti)

Fabrica di Roma: 181 casi (1 morto e 125 guariti)

Tuscania: 174 casi (7 morti e 152 guariti)

Orte: 175 casi (3 morti e 154 guariti)

Ronciglione: 154 casi (2 morti e 134 guariti)

Soriano nel Cimino: 129 casi (6 morti e 88 guariti)

Acquapendente: 122 casi (7 morti e 107 guariti)

Grotte di Castro: 111 casi (3 morti e 99 guariti)

Castel Sant’Elia: 109 casi (2 morti e 77 guariti)

Bagnoregio: 103 casi (4 morti e 62 guariti)

Marta: 105 casi (80 guariti)

Bassano Romano: 105 casi (2 morti e 65 guariti)

Valentano: 93 casi (4 morti e 69 guariti)

Monterosi: 88 casi (1 morto e 75 guariti)

Sutri: 86 casi (1 morto e 67 guariti)

Canepina: 83 casi (68 guariti)

Vignanello: 79 casi (1 morto e 65 guariti)

Corchiano: 76 casi (1 morto e 61 guariti)

Celleno: 74 casi (9 morti e 61 guariti)

Capodimonte: 68 casi (61 guariti)

Montalto di Castro: 72 casi (2 morti e 54 guariti)

Canino: 68 casi (59 guariti)

Farnese: 66 casi (3 morti e 56 guariti)

Caprarola: 66 casi (3 morti e 47 guariti)

Piansano: 60 casi (1 morto e 52 guariti)

Ischia di Castro: 59 casi (47 guariti)

Oriolo Romano: 58 casi (1 morto e 54 guariti)

Bomarzo: 56 casi (5 morti e 39 guariti)

Vasanello: 51 casi (1 morto e 41 guariti)

Bolsena: 49 casi (5 morti e 38 guariti)

Monte Romano: 48 casi (41 guariti)

Blera: 45 casi (3 morti e 28 guariti)

Vallerano: 46 casi (40 guariti)

Faleria: 45 casi (26 guariti)

Gradoli: 41 casi (3 morti e 26 guariti)

Gallese: 38 casi (16 guariti)

Carbognano: 40 casi (31 guarito)

Villa San Giovanni: 36 casi (2 morti e 25 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 32 casi (1 morto e 26 guariti)

Calcata: 28 casi (27 guariti)

Onano: 30 casi (4 morti e 12 guariti)

Vejano: 28 casi (1 morto e 16 guariti)

Cellere: 23 casi (21 guariti)

Bassano in Teverina: 22 casi (15 guariti)

Arlena di Castro: 21 casi (1 morto e 18 guariti)

Barbarano Romano: 20 casi (14 guariti)

Latera: 21 casi (1 morto e 9 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 15 guariti)

Graffignano: 17 casi (1 morto e 14 guariti)

Civitella d’Agliano: 13 casi (1 morto e 10 guariti)

Tessennano: 6 casi (5 guariti)



Altri: 4 casi (4 guariti)

Comuni Covid free

Castiglione in Teverina: 38 casi (38 guariti)

Proceno: 8 casi (8 guariti)

Condividi la notizia:











14 dicembre, 2020