Professioni digitali, i mestieri del presente e del futuro

Camera di Commercio - Mercoledì 9 dicembre alle 15 secondo webinar della Tuscia Digital Week

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Data scientist, big data analyst, cloud computing expert, cyber security expert, business intelligence analyst e artificial intelligence system engineer.

Sono queste alcune delle professioni digitali del futuro, ma anche del presente, di cui si parlerà mercoledì 9 dicembre alle 15, nel secondo appuntamento on line della Tuscia Digital Week intitolato “Work in progress: nativi digitali cercasi”.

All’incontro interverranno: Rosa Carozza, responsabile Studi e Statistica dell’ente camerale, e Mario Pireddu, docente Università degli Studi della Tuscia e presidente del corso di laurea magistrale di Informazione digitale.

A descrivere i profili professionali i digital mentor del Punto Impresa Digitale Viterbo: Elisa Iandiorio, Big Data manager; Marcello Moscellini di Webnovo, webmarketing; Gianluca Boccacci, di Fsecurity e Ass. Cyber Actors, ethical hacker; Claudio Fortugno di Agenzia Propaganda, webgraphic; Daniele Pallotta di Open Solutions, network specialist; Luca Crocicchia di Digiting, sviluppatore app; Giulio Gargiullo, digital PR; Luca Itro di Itro Team, ingegnere del software; Leonardo Tosoni di Skylab Studios, Virtual Reality Developer Andrea Lucentini, digital strategist; Francesca Capacchietti di DirettaWeb, social media manager; Gianfranco Modica di Wecon Solutions, Seo manager; Massimo Cardoni di DigitalVit, digital business manager.

L’incontro sarà moderato da Luigi Pagliaro, digital coordinator del PID Viterbo.

Come è noto la pandemia da Covid-19 ha determinato una fortissima accelerazione del processo di digitalizzazione che era già in atto, sia innescando un cambiamento in senso digitale di molte attività produttive (smart working, commercio on line, digitalizzazione delle procedure in molti servizi alle imprese e alle persone), sia imponendo una forte crescita “obbligata” delle competenze digitali di molti lavoratori così come degli studenti.

Secondo le previsioni a medio termine (2020-2024) del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere le competenze digitali di base, come l’uso di tecnologie internet e di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, saranno richieste a circa 1,5milioni dei lavoratori previsti in ingresso nei prossimi 5 anni, pari al 56% delle opportunità di lavoro che si creeranno fra turnover e nuovi posti di lavoro.

La partecipazione al webinar – rivolto a imprenditori, professionisti, dipendenti, PA e studenti – è gratuita ma per ricevere il link che consente l’accesso alla piattaforma on line è necessario confermare l’adesione entro le ore 12,00 del giorno stesso del webinar inviando una mail a: pid@vt.camcom.it (info: tel. 0761.234482 – 0761.234475 – 0761.234473). Ai partecipanti che lo richiederanno sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

8 dicembre, 2020