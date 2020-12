Protezione civile, a Tarquinia il centro di prossimità per la Tuscia e Civitavecchia

Cronaca - La struttura avrà sede lungo l'Aurelia e servirà a garantire un intervento più rapido nella zona di competenza

Tarquinia – Sarà Tarquinia a ospitare il nuovo Cpp – Centro polifunzionale di prossimità della protezione civile per la provincia di Viterbo e l’area di Civitavecchia. La struttura è stata individuata vicino allo svincolo Tarquinia nord della statale Aurelia, in un’area di circa 6 ettari.

Secondo quanto pubblicato nel piano triennale di protezione civile 2021-2023, approvato lunedì dal consiglio regionale del Lazio, l’area di Tarquinia è stata scelta perché “è circondata interamente dalla rete stradale primaria e secondaria e quindi facilmente accessibile ai mezzi e alle persone. Ci

sono ampie aree di possibile atterraggio degli elicotteri, a circa 1,5 chilometri è presente la

stazione ferroviaria di Tarquinia e il porto di Civitavecchia è a circa 20 chilometri e quindi facilmente raggiungibile”.

“La capienza – prosegue il piano della protezione civile – è stimabile in circa 5mila persone al giorno e in circa mille macchine in parcheggio” e pertanto “l’area può essere un punto di strategico anche in considerazione alla coerenza della scelta con i diversi rischi sul territorio della provincia di Viterbo e soprattutto per la zona costiera del Lazio settentrionale”, compresa “la zona di Civitavecchia”.

I Cpp sono stati istituiti quest’estate con legge regionale e serviranno a garantire una possibilità d’intervento più rapida ai soccorritori in caso di calamità. Quella di Tarquinia, al momento, è l’unica area strategica del Lazio in grado di assurgere fin da subito alla funzione di centro polifunzionale di prossimità. Gli altri Cpp, secondo i progetti, saranno allestiti a Capena per la provincia di Roma, all’aeroporto Ciuffelli di Rieti e all’aeroporto Moscardini di Frosinone. Per la provincia di Latina, invece, l’area deve ancora essere individuata.

12 dicembre, 2020