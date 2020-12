Altre quattro regioni in zona gialla

Coronavirus - Da domenica Basilicata, Calabria, Piemonte e Lombardia cambiano colore - L'Abruzzo diventerà ufficialmente arancione

Roma – Coronavirus, altre quattro regioni passano in zona gialla. Da domani, domenica 13 dicembre, Basilicata, Campania, Lombardia e Piemonte cambieranno colore, divenendo aree a minor rischio di contagio.

L’ordinanza verrà firmata nell’arco di alcune ore dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che sulla base degli ultimi dati della cabina di regia dovrebbe appunto istituire ulteriori quattro zone gialle in Italia.

Anche l’Abruzzo cambierà colore. E da domenica diventerà ufficialmente arancione, lasciandosi alle spalle la zona rossa, quella cioè con le maggiori restrizioni, e una piccola parentesi da zona a medio rischio di contagio. L’ordinanza del presidente Marco Marsilio che anticipava al 7 dicembre l’area arancione è stata infatti giudicata illegittima dal tar regionale e quindi sospesa. Fino a domani, quindi, la regione sarà rossa, per poi cambiare ulteriormente colore.

Per la nuova ordinanza parole durissime del governatore abruzzese Marsilio. “La pervicace azione del governo produce come risultato l’insensato e schizofrenico ritorno in zona rossa, per un giorno, di una regione che da due settimane mostra valori stabilmente arancioni. La Regione cambia colore tre volte in tre giorni. Incuranti delle conseguenze pratiche nella vita delle persone, pur di poter

esibire lo scalpo del reprobo Abruzzo. Si consuma un capolavoro di burocrazia”.

12 dicembre, 2020