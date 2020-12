“Questionario agli studenti senza coinvolgere la consulta, perché?”

La consulta provinciale rappresenta gli studenti e le studentesse delle scuole superiori; ci troviamo, quindi, a svolgere il difficile compito di interpretare le istanze e le esigenze per dar dare loro voce di fronte agli organi preposti.

Per quanto ci impegniamo, siamo consapevoli di non riuscire sempre ad assolvere al meglio al nostro compito di rappresentanti, soprattutto nella tanto delicata situazione dovuta al Covid.

Per questo, abbiamo apprezzato molto l’intervento comprensivo e incoraggiante che ci ha rivolto durante la nostra prima riunione plenaria.

Speriamo lei possa comprendere quindi il sentimento di delusione che scaturisce in noi il vedere l’ufficio scolastico promuovere un questionario senza il coinvolgimento di noi rappresentanti. I questionari sono certamente uno strumento utile che abbiamo utilizzato anche noi in diverse occasioni, pensiamo però che il nostro compito di rappresentanti non sia unicamente quello di diffondere e sostenere un’iniziativa.

Essere rappresentanti vuol dire, secondo noi, anche confronto, coinvolgimento ed elaborazione collettiva di ampio respiro che tenga conto della visione di noi studenti, perché pensiamo che siano i rappresentanti avere un’idea autentica e reale della situazione per poter dare voce agli studenti e le studentesse che li hanno votati ed eletti.

In passato, stimolati dall’ufficio scolastico, abbiamo composto commissioni che hanno discusso e approvato documenti consultivi, abbiamo prodotto indagini, consultazioni e abbiamo partecipato a diversi momenti di contrattazione sociale.

Ci troviamo ad esprimere quindi il nostro dispiacere per tutti gli studenti e tutti i rappresentanti che non hanno potuto contribuire al dibattito sentendosi scavalcati e abbandonati in questa circostanza.

Speriamo di essere riusciti a comunicare il nostro stato d’animo e ci auguriamo di poter tornare presto a confrontarci.

I rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti di Viterbo

Bianca Piergentili

Filippo Maria Grassi

Yuri Quintiliani

Mattia Sgherzi

Costanza Belardinelli

Jessica Boiciuc

Mattia Cacciatore

Fausto Randazzo

Paolo Maurizi

Maria Giovanna Pacchiarelli

Tullio Brunori

Silvia Arena

Asia Stichelli

Ginevra Oliva