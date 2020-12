Nepi - Disavventura di un adolescente al laghetto sotto l'acquedotto romano

Condividi la notizia:











Nepi – Ragazzino intrappolato nel fango, liberato dai carabinieri.

Per tirarlo fuori dal pantano in cui era finito sono dovuti intervenire i carabinieri forestali di Civita Castellana.

Sabato pomeriggio, a Nepi, un ragazzino è rimasto invischiato in una fanghiglia così densa da non riuscire a riemergere da solo.

Era con degli amici, nei pressi del laghetto sotto il monumentale acquedotto romano di Nepi.

Il laghetto era stato svuotato di recente per pulirne il fondo. Dopo le piogge dei giorni scorsi si era trasformato in una distesa di fango.

Entratoci dentro, il ragazzino ha subìto come un effetto sabbie mobili, non sapendo più come uscire. Lo hanno soccorso i carabinieri del gruppo forestale. Tanto spavento per la disavventura, ma nulla di più.

Condividi la notizia:











14 dicembre, 2020